Sorpresa Genoa, pronostico ribaltato nel derby Primavera! Ambrosini mette sotto la Samp…

Derby Primavera genovese intenso e lottato: stracittadina che come sempre sovverte i pronostici. Solo la traversa colpita dal genoano Brayan Boci nel finale ha impedito al Genoa di vincere con un punteggio più ampio sulla favoritissima Samp

Luca Chiappino, tecnico del Genoa Primavera, aveva presentato così il derby della Lanterna giovanile contro la Sampdoria a Il Secolo XIX: "Loro stanno giocando per posizioni importanti della classifica, per forza di cose vorranno vincere. D’altra parte, anche noi giochiamo per tirarci fuori da una situazione di classifica non piacevole, abbiamo bisogno di fare punti. Poi il derby è sempre particolare. I derby sono partite in cui il risultato non è mai scritto, può accadere qualsiasi cosa".