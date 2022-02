Sparta Rotterdam e i nuovi arrivi: il derby finisce male, il Feyenoord vola

Derby di Rotterdam come da pronostico....

Non certo il miglior esordio possibile per Riza Durmisi, il 28enne difensore laziale passato in prestito allo Sparta Rotterdam. È stato schierato in campo dal primo minuto ma non è riuscito, insieme ai compagni, a regalarsi la prima vittoria della sua nuova esperienza olandese. Non è andata bene nemmeno a Maduka Okoye, il portiere che ha subito i quattro gol del derby di Eredivisie. La partita giocata al De Kuip era la prima partita del portiere per i Castle Lords da quando è tornato dalla Coppa d'Africa, dove la Nigeria è stata eliminata negli ottavi di finale.