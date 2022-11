Spintona il raccattapalle ma perde la partita: derby amaro per il Besiktas contro Icardi

La sera prima della partita i tifosi del Galatarasay erano andati a "cercare" quelli del Besiktas davanti al loro stadio, ma non ci sono stati scontri incrociati. Poi in campo grande Icardi con doppietta...

Di tanto in tanto ci sono stati momenti di tensione nel derby, la tensione è aumentata ancora di più quando sono arrivati gli ultimi minuti. Tayfur Bingöl, entrato in campo al posto di Rosier nel Beşiktaş, ha spinto il raccattapalle perchè non gli restituiva velocemente il pallone, e c'è stata confusione in campo. Ma non ci sono stati altri gol nei minuti di recupero.