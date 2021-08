Stoccolma, il derby ribalta il pronostico: l’AIK travolge la capolista Djurgården

Il Djurgården è andato in campo sicuro del suo primato in classifica. Ma il derby è fatto apposta per abbattere ogni tipo di certezze...

Redazione DDD

Il Tvillingderbyt in svedese, il "Twin Derby", in inglese è l'incontro di calcio di Stoccolma tra i rivali cittadini AIK e Djurgården IF. Entrambi i club sono stati fondati a Stoccolma nel 1891, a sole tre settimane di distanza, ma hanno iniziato a giocare a calcio rispettivamente nel 1896 e nel 1899. Nella sfida di oggi il Djurgarden capolista del campionato era favorito, ma l'AIK sapeva di poter contare su una migliore tradizione recente nei derby. E infatti...

Davanti a 10.000 tifosi, l'AIK ha avuto un inizio da sogno, quando il suo 26enne attaccante argentino Nicolás Stefanelli ha lanciato un pallone in profondità nella parte destra dell'area di rigore. Si è poi liberato della guardia con un bel colpo prima di aspettare Henok Goitom per il gol del vantaggio degli ospiti dopo soli otto minuti di gioco. Ma il Djurgården si fa strada nella partita e dopo 30 minuti di gioco arriva il pareggio. Magnus Eriksson, attaccante dei padroni di casa, ha sfondato l'area di rigore avversaria attaccando da sinistra. Sul secondo palo, poi, è apparso Haris Radetinac, che ha messo il piede sulla palla e ha pareggiato. Uno a uno alla fine del primo tempo, una sensazione di generale equilibrio. Ma l'AIK Stoccolma è partito forte anche a inizio ripresa con il gol di Sebastian Larsson e il Djurgården non è più rientrato in partita. Anzi...ha subìto anche il terzo e il quarto gol. Con questo risultato negativo, il Djurgården è stato raggiunto dal Malmoe in testa alla classifica del campionato svedese dopo 14 giornate, a quota 30 punti, mentre l'AIK si è issato al terzo posto con 27 punti.