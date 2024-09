Superclassico al River Plate, decide Lanzini: il VAR ferma il Boca Juniors

E condanna il Boca Juniors

Nonostante il ritorno dal primo minuto di Edinson Cavani, appena recuperato da un infortunio muscolare, il Boca Juniors fatica a rendersi pericoloso in attacco. L'unica vera occasione per gli Xeneizes arriva al 72', con un tiro da fuori area di Advincula che si stampa sulla traversa. A tempo ormai scaduto, Milton Gimenez segna il gol del pareggio, ma la rete viene annullata dopo un consulto del Var per un tocco di mano. La decisione del direttore di gara fa infuriare Cristian Lema che viene espulso per proteste e lascia il Boca in inferiorità numerica.