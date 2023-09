Svizzera, lo Zurigo vince il derby sul Grasshopper e va in testa alla classifica

Lo Zurigo ha rispettato i favori del pronostico vincendo 2-1 contro il Grasshopper. Gli uomini di Henriksen occupano il primo posto in classifica. L'atmosfera incandescente dei derby di Zurigo non delude mai...

Dopo tre pareggi consecutivi, l'FC Zurigo è tornato al successo in campionato. Gli zurighesi sono così momentaneamente in testa alla classifica della Superlega, con due partite giocate in più rispetto allo Young Boys.