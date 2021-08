Texas, il derby del sabato sera: Houston raggiunge Dallas a 20 minuti dalla fine

Il cannone del Texas derby "spara" per entrambe le protagoniste

Il Texas Derby, spesso italianizzato in Derby del Texas, è la rivalità calcistica che intercorre tra le due franchigie della Major League Soccer più storiche del Texas, ovvero il Dallas e la Houston Dynamo. Oltre che per la predominanza all'interno del proprio Stato, le due squadre giocano anche per un trofeo: il vincitore della serie stagionale si porta infatti a casa El Capitán, la replica di un cannone del XVIII secolo.