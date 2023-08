Tre rigori, VAR, emozioni: Il Tirana vince il divertente derby contro la Dinamo al 90′

Il Tirana ha esordito in campionato con una significativa vittoria sulla Dinamo nel derby della capitale, dove si è resa necessaria una rimonta negli ultimi minuti per assicurarsi i tre punti.

Nel secondo tempo le squadre sono state più aperte e ci sono state molte occasioni in entrambe le aree. Protagonista in questo parziale è stato il VAR, che ha concesso prima un rigore per la Dinamo e poi per il Tirana, con Deniso e Latif che dal dischetto non sbagliano.