Tripletta di Zeki: il derby ginevrino del Lago va al Losanna ultimissimo in classifica

Il lago Lemàno, spesso chiamato lago di Ginevra, è il maggiore lago della Svizzera e dell'Europa occidentale, posto sul confine franco-svizzero ed esteso per il 40% in Francia e per il restante 60% in Svizzera. Il suo derby è Losanna-Servette...

Redazione DDD

Il Losanna ultimo in classifica ha vinto, addirittura 4-1, il derby del Lago Lemano contro un Servette che ha iniziato la sfida con ben 25 punti in classifica in più.

Il 21enne attaccante svizzero, con cittadinanza turca, Zeki Amdouni è stato l'eroe dell'incontro lato Losanna. L'attaccante ha infatti segnato i primi tre gol della sua squadra. Non va dimenticato il contributo del portiere Mory Diaw: senza dubbio ha messo sulla buona strada i compagni parando un rigore di Ronny Rodelin (dopo 16 minuti) quando il Servette aveva dominato in avvio di gara.