Tutta colpa del VAR: niente gol nel derby del Nord del Messico, Monterrey primo ma…

Clásico Regiomontano, Clásico Regio, Clásico del Norte o Clásico Norteño: sono i vari nomi del derby di Nuevo Leon, in Messico, tra le squadre rivali di Monterrey e Tigres.

Nel derby di sabato 20 agosto, tra le due principali squadre del nord del Messico, le due squadre hanno avuto molte occasioni per segnare, ma la partita è finita senza reti. Con questo risultato, il Monterrey ha ottenuto sei vittorie, tre pareggi, una sconfitta e 21 punti, gli stessi del Toluca, mentre i Tigres sono terzi con 19 punti.

Per la verità Maximiliano Meza aveva aperto le marcature in questo Monterrey-Tigres, ma una revisione del VAR ha annullato il gol dei "Rayados" nel Clásico Regio per la decima giornata della Liga MX Apertura 2022: fuorigioco.