Uganda, il derby di Kampala: voi ci sfottete e noi vi battiamo…

I Vipers di Kampala hanno saltato diversi turni di campionato in Uganda, per superare il turno di Champions League africana contro i congolesi del Mazembe.

Ma sul campo il Kampala City (6 punti dopo 3 partite giocate) ha vinto 1-0 proprio sui Vipers (1 punto in 2 partite giocate), potendo anche recrminare sul rigore non concesso dall'arbitro Olemi per un mani in area di Murushid Jjuuko, difensore dei Vipers...