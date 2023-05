Ultras in posa e gol a raffica: Bulgaria, il derby di Varna affossa gli ultimi in classifica

Lo Spartak Varna resta ultimo in classifica, dopo il derby perso di misura contro i rivali cittadini primi in classifica...

Il Cherno More Varna ha vinto il derby di Varna 3-2 contro lo Spartak Varna in una partita del 30esimo turno di Prima Lega bulgara, giocata allo stadio "Ticha". Vasil Panayotov (38'), Daniel Dimov (51') e Vlatko Drobarov (74') hanno segnato per i "Sailors", i marinai del Cherno More, mentre Evandro (58') e Denis Balaniuk (83') hanno segnato per i "Falcons", i falchi dello Spartak Varna.

Il 95esimo derby di Varna ha regalato tante emozioni

Spettacolo sia in campo che sugli spalti dello stadio "Ticha". Splendide coreografie e pioggia di gol hanno inondato lo stadio gremito di Varna. Gli ultras del Cherno More, che si sentivano evidentemente favoriti anche se sul campo i rivali si sono battuti al massimo, avevano fatto una foto posata per prepararsi alla disfida cittadina.

Todor Kiselichkov, viceallenatore dello Spartak Varna, ha commentato la sconfitta della sua squadra nel derby, vinto dai padroni di casa: "Questa è la nostra natura in tali spettacoli a cui partecipiamo. Qualcosa continua a succedere e non riusciamo a vincere. Nel primo tempo eravamo incerti sul controllo palla, non eravamo concentrati e abbiamo reagito in ritardo. Nella ripresa abbiamo corretto le cose, abbiamo segnato due gol. Voglio congratularmi con i giocatori perché tutti hanno dato il massimo. Voglio ringraziare i nostri tifosi che ancora una volta hanno sostenuto lo Spartak. Lotteremo affinché lo Spartak possa salvarsi".