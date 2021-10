Un gol a testa e due pali: Los Angeles, il derby promette ma non mantiene…

Il derby tra La Galaxy e Los Angeles FC, noto come il derby El Trafico, si è concluso con un pareggio per 1-1. Nel resto della giornata spicca anche la vittoria dei Seattle Sounders, leader del west, sui Colorado Rapids.

Questo iconico derby si è concluso con un pareggio per 1-1. Mamadou Fall ha portato in vantaggio gli ospiti all'11', ma Grandsir, sempre nel primo tempo, ha pareggiato e il risultato non è più cambiato. Depuy, per i padroni di casa, e Ginella, per il LAFC, hanno avuto due occasioni per tornare in vantaggio, ma in entrambe le occasioni hanno colpito il palo.