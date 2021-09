Under 12, ben 10 gol del Parma nel derby contro la Reggiana: coraggio bimbi…

Il derby fra i più piccoli e le sue ripercussioni...

"Vittoria ricca di gol per i Crociatini del Parma Under 12 nel Derby con i pari età della Reggiana: nel test match, giocato Sabato 11 Settembre sul campo ridotto in sintetico del Complesso Polisportivo Stuard “Ferruccio Bellè” a San Pancrazio (PR): nei 4 tempi da 20 minuti ciascuno hanno siglato una doppietta a testa Raschi, Graffi, Ferraiuolo ed Ezeala, una rete, invece, Malaspina e Robustelli". Questa è la notizia diffusa dal sito ufficiale del Parma.

Il club crociato ha semplicemente fatto cronaca ed elencato i marcatori. Senza, giustamente, infierire, anche perchè a 11 anni subire 10 gol è un piccolo trauma sportivo. Bravi i bimbi del Parma, ma coraggio a quelli della Reggiana. Lo sport e il calcio sono fatti apposta per potersi rifare. Il derby dell'Enza fra Parma e Reggiana è la sfida per eccellenza del calcio emiliano: tasso di rivalità ad altissimi livelli. Per questo i 10 gol subiti bruciano, ma i piccoli reggiani non devono aversene a male. Nel calcio, c'è sempre un domani.