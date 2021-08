Under 23, Kaide Gordon nuovo gioiello Reds: Man of the match nel mini-derby contro l’Everton

Il mini-derby di Liverpool è diventata l'occasione per scoprire un grande talento

Dopo un mese di ritiro estivo a stretto contatto con Mohamed Salah e con la prima squadra del Liverpool in Austria, il giovane Kaide Gordon ha avuto il suo debutto in Premier League 2 lunedì sera. Contro nientemeno che i rivali locali dell'Everton, Gordon ha giocato, ha segnato il secondo gol dei Reds Under 23 ed è stato eletto Man of the Match: risultato finale Everton-Liverpool Under 23 1-3 a Southport.

L'ascesa di Gordon da quando è entrato a far parte del club a gennaio è stata netta. Dopo aver fatto il suo debutto senior per il Derby di campionato a dicembre, il Liverpool è piombato in picchiata sul ragazzo, siglando un contratto da 3 milioni di sterline per portare uno degli adolescenti più talentuosi del paese alla Kirkby Academy. I Reds hanno respinto l'interesse sia del Manchester United che del Tottenham. "Kaide è un giocatore fantastico e ha un grande potenziale", aveva detto Wayne Rooney a suo tempo, con l'allenatore del Derby che cercava disperatamente di aggrapparsi al notevole talento di Gordon. Chiunque fosse stato presente al Pure Stadium lunedì sera direbbe che è sulla strada giusta per diventare un campione. Nonostante fosse il più giovane nella squadra, Gordon era una spanna sopra, causando all'Everton problemi indicibili sul lato destro offensivo del Liverpool. I tentativi dei Blues di mettere fuori causa Gordon non hanno fatto molto, ma apparentemente hanno stimolato l'ala che ha regalato una prestazione superba per aiutare la squadra di Barry Lewtas a conquistare i tre punti nel primo mini derby del Merseyside della stagione. "Kaide è solo un ragazzino, ma ha sempre fatto bene da quando è entrato nel club", ha detto Lewtas dopo la partita. "Ha un bel talento per il gol, un fiuto per il gol. Si vede il grande potenziale, è bravo. Ha causato ogni tipo di problema al terzino sinistro avversario".