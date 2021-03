Vercelli, derby a sorpresa: autorete danese, gioia alessandrina

La Pro Vercelli favorita nel derby piemontese "stecca" contro l'Alessandria. A causa di una autorete, i grigi espugnano il Silvio Piola nella sfida al vertice del girone A di Serie C

Non è andata come speravano i tifosi vercellesi. L'ex di turno, il tecnico Moreno Longo, ha guidato alla vittoria l'Alessandria nel derby piemontese di Serie C allo stadio Silvio Piola.