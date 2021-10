Vienna SC e First Vienna: 5 ammonizioni e 3 gol nel “derby dell’amore”

Davanti a quasi 6.500 spettatori, il First Vienna Fc ha battuto il Wiener Sport-Club 3-0 nel derby dell'amore. Luxbacher (3' minuto), Szotkowski (75') e Toth (81') in gol per i gialloblu.

Redazione DDD

Il tradizionale duello tra il Wiener Sport-Club (bianconeri fondati nel 1883, società ad azionariato popolare) e il First Vienna FC (club gialloblu fondato nel 1894, ha anche vinto la coppa di Germania nel 1943), si è svolto ieri sera allo stadio di Vienna-Hernals davanti a 6.554 spettatori. È stato il primo derby dell'amore da settembre 2017. Le due squadre cult sono attualmente in lotta per la testa della classifica nella Regionalliga Ost, la terza serie del calcio austriaco. Derby dell'amore, perchè contrariamente alla acre rivalità fra Rapid e Austria, tra le due squadre viennesi minori prevale l'amore per la birra e il rispetto fra tifoserie.

Il First Vienna ha avuto un inizio migliore. I gialloblù passano in vantaggio dopo tre minuti: Bernhard Luxbacher approfitta di un errore difensivo del WSC e porta la sua squadra sullo 0:1 dopo tre minuti. Dopo il raddoppio sfiorato, il WSC ha la sua prima buona occasione al 21esimo minuto. Il capocannoniere del campionato Rene Kriwak mette a rischio la porta di Kazan con un tiro al volo a seguito di una rimessa laterale. La partita assume il vero carattere del derby man mano che la partita prosegue, con l'arbitro Isa Simsek che distribuisce cinque cartellini gialli prima dell'intervallo.

Il Wiener Sport-Club parte meglio nella ripresa e arriva più spesso davanti alla porta avversaria. Al 75', però, il Vienna decide la partita in contropiede. Il jolly Luca Edelhofer serve il jolly Marek Szotkowski, che si infila facilmente per il gol dello 0-2. All'81' gli ospiti chiudono totalmente i conti. Dopo un corner di Jiri Lenko, Marcel Toth di testa senza opposizioni avversarie. Con la vittoria, Vienna ora guida il campionato con 27 punti dopo undici partite. Al terzo posto, il Wiener Sport-Club è a cinque punti dai suoi rivali.