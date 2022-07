Vince il derby ma perde il Mister: il momento particolare del Wydad Casablanca

Già vincitore della Champions League africana e del campionato marocchino, il Wydad Casablanca intende mettere le mani anche sulla Coppa del Trono, la coppa nazionale del Marocco. Gli uomini di Walid Regragui hanno confermato le loro ambizioni battendo il Raja Casablanca (2-0) nei quarti di finale nel derby, a porte chiuse allo stadio Larbi Zaouli, situato nel quartiere di Hay Mohammadi a Casablanca in Marocco. Yahya Attiyat Allah (al 9' minuto) e Zouhair Moutaraji (al 61esimo) hanno segnato per il Wydad che si è così vendicato del rivale del Raja, che aveva battuto i rossi 2-0 il mese scorso in campionato.

In semifinale i Casaouis affronteranno il FUS Rabat. Resta da vedere quando si svolgerà questo match e con quale allenatore. Infatti, se questa partita non si gioca entro fine mese, Hoalid Regragui (ex calciatore francese naturalizzato marocchino) potrebbe non essere più in carica: “Ho firmato per un anno con il Wydad. Questo pubblico mi ha portato in cima all'Africa e al Marocco. La mia stagione con il WAC è finita. Se giocherà la semifinale e la finale a stretto giro io sarò presente, altrimenti finirò con questa vittoria contro il Raja. Una nota positiva. Vedremo. Vedrò con la Federazione, ma il presidente sa già cosa farei”, ha spiegato il tecnico, che punta a succedere a Vahid Halilhodzic come allenatore del Marocco.