Vinto anche il derby del Pinto a Caserta: l’Avellino fa proprio sul serio

Erano entrambe in serie positiva, ma nel derby campano di C l'Avellino ha vinto agevolmente sul terreno della Casertana

L'Avellino ha vinto il derby del Pinto con pieno merito. La Casertana padrona di casa è arrivata alla sfida in un ottimo momento di forma ma l'Avellino ha superato la prova in trasferta in surplace. Il primo gol irpino è stato di Silvestri di testa in rete da pochi passi. Il secondo, sempre nel primo tempo, di Bernardotto, bravo a deviare in rete una respinta del portiere avversario. La Casertana ha provato a reagire, ma l'Avellino ha controllato con grande facilità, consolidando il secondo posto. Per la Casertana la sconfitta è tutto sommato indolore: la zona playoff resta una concreta possibilità.