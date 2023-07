Vittoria nel derby Choque-Rei: i tifosi del San Paolo provocano il Palmeiras

La squadra allenata da Dorival Júnior vince 1-0 e si porta in vantaggio nella gara di andata dei quarti di finale di Copa do Brasil

Il derby Choque-Rei è una grande rivalità di San Paolo tra le squadre di calcio di Palmeiras e San Paolo, è un Classico fra i più equilibra di San Paolo. Questi scontri, caratterizzati da un misto di risse e calcio-arte, furono soprannominati Choque-Rei dal giornalista Tomaz Mazzoni, dalle colonne del del quotidiano "A Gazeta Esportiva", negli anni '40 , per la loro importanza.

Con un gran gol di Rafinha, la squadra guidata da Dorival Júnior vince 1-0 e si porta in vantaggio per la seconda partita dei quarti di finale della Copa do Brasil. Il risultato ha prodotto scherno e molte provocazioni da parte del popolo del San Paolo.