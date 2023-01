Women Under 17, colpaccio Samp nel derby: Genoa raggiunto in vetta

Campionato Under 17 femminile, il Genoa allenato da mister Luca De Guglielmi con la collaborazione di tutto il suo staff e di Caterina Bargi, già centravanti della Prima Squadra.

Sul campo del Ca’ De Rissi a Molassana, le rossoblu si sono presentate da prime in classifica con 30 punti al derby contro la Sampdoria, seconda a sole tre lunghezze di distanza.

Per il Genoa era presente tutta la Prima Squadra, la responsabile dell’Area Tecnica del Genoa Women, Marta Carissimi, e il tecnico della Prima Squadra, Antonio Filippini.

Sul campo era la Sampdoria ad avere l’esigenza di vincere e di farlo con un vantaggio di più reti per una questione di differenza reti. Cosa che, come racconta Buoncalcioatutti.it, è avvenuta: 3-1 a favore della Sampdoria, risultato che pareggia la differenza reti nello scontro diretto e che proietta la Sampdoria di mister Fabio Barabino a pari punti col Genoa in vetta alla classifica.