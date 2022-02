Zurigo e Lago di Lemano: la capolista e il Servette vincono i due derby svizzeri

Nessuno shock psicologico dopo la nomina di Alain Casanova sulla panchina del Losanna. Davanti a 11.023 spettatori a Ginevra, i vaudois hanno perso 1-0 contro il Servette subendo la dodicesima sconfitta in questa stagione.

Nonostante l'arrivo di Alain Casanova alla guida del club vodese, il Losanna non ha reagito come previsto ed è stato inesistente in attacco per tutta la partita. I valdesi, però, potrebbero credere a un improbabile pareggio al 90', quando l'arbitro fischia un rigore in loro favore su un'azione innocua per mano di Antunes. Ma il VAR ha cancellato la decisione. Il Losanna potrebbe ritrovarsi nella posizione poco invidiabile della zona retrocessione a questo punto se il Lucerna non perde a Lugano. Il Servette (nella foto i suoi tifosi), nel frattempo, non ha offerto la migliore prestazione della sua stagione su un prato in pessime condizioni. Tuttavia, sta facendo una rimonta, una settimana dopo la sconfitta contro la capolista Zurigo, come annota Rts.ch.