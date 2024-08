Sassuolo, Grosso: “Il Cesena sarà tra le protagoniste”

Il tecnico dei neroverdi alla viglia del derby di campionato: "Domani vogliamo fare una grande partita. Non sarà facile, perchè i nostri avversari hanno grande qualità. Moldovan sarà out, così come Volpato".

Emanuele Giacometti Redattore 23 agosto - 16:08

Vigilia di Sassuolo-Cesena, derby emiliano-romagnolo valevole per la seconda giornata del campionato di serie B. Il tecnico neroverde Fabio Grosso, inquadra la sfida con queste parole: "Moldovan deve essere ancora tesserato quindi non sarà a disposizione. Riavremo Satalino, Russo e Scacchetti a disposizione, come a Catanzaro. Per quanto riguarda gli altri interpreti, a me piace utilizzare giocatori pronti, che stanno bene: abbiamo ancora un giorno e mezzo per prenderci il tempo e capire quali sono i ragazzi a pieno regime, sotto tutti i punti di vista”.

Grosso su Moro e Volpato — "Moro e Volpato? Il primo è disponibile, ha avuto una bella influenza che lo ha debilitato ma sarà con noi, mentre Volpato ha un virus pesante che lo sta tenendo ai margini, è 10 giorni che non riesce a fare niente: peccato, perché per me ha davvero grandi qualità.

Catanzaro? Abbiamo fatto delle buone cose. Sotto altri punti di vista abbiamo margini grandissimi di miglioramento: sulla durata della gara, sulla lettura dei momenti che caratterizzano ogni partita in maniera diversa. Sono soddisfatto dell’atteggiamento perché non era un campo facile: avremmo potuto ammazzarla nel finale di primo tempo con quelle 2/3 occasioni importanti non finalizzate.

Non siamo rientrati bene in campo. I gol subiti ad inizio ripresa sono dovuti a testa o equilibri? Alla lettura delle situazioni: a Catanzaro avevamo la difesa schierata, nonostante la superiorità numerica sulla fascia. Non c’erano pericoli, eravamo noi intorno alla palla, siamo stati superficiali noi nel tirarla via. Dopo il gol abbiamo sbandato, e questa è un’altra delle cose che ci siamo detti, poi dopo aver cambiato qualcosa siamo tornati su, a conferma che non è determinante il modulo ma il modo con cui occupiamo e ci proponiamo dentro al campo. Peccato per l’occasione nel finale non sfruttata, ma ci prendiamo questo punto e andiamo avanti: ormai si può solo preparare quello che c’è dopo, non si può cambiare quanto già successo. La Primavera che ha vinto la Supercoppa? Rinnovo i complimenti ai nostri ragazzi, che hanno messo un’altra ciliegina sul nostro percorso anche se sono più importanti le torte. Ho cinque ragazzi che l’anno scorso erano in Primavera e che si allenano quotidianamente cercando di ricavarsi il loro spazio. Per me non c’è età ma meritocrazia".

Grosso sul Cesena — "Vogliamo fare una grande partita domani. Il Cesena è un avversario che ha delle ottime qualità e viene da un bellissimo percorso. Ha cambiato guida tecnica ma ha conservato il filo comune che lo ha contraddistinto nella cavalcata in C della scorsa stagione, aggiungendo in rosa tre/quattro ragazzi molto esperti per la categoria. Sarà una partita difficile, contro un Cesena che sono certo sarà tra le protagoniste di questo campionato, perchè ha i requisiti per esserlo. Obiang? Pedro si sta allenando bene, l’ho utilizzato e lo utilizzeremo. Laurientè? Dovrebbe esserci qualcun altro al posto mio a rispondere a questa domanda. con qualche ragazzo, non solo Armand, abbiamo avuto qualche problemino in settimana ma ripeto, abbiamo ancora un giorno e mezzo per capire chi è al 100%".