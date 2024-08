Derby Sassuolo-Cesena. Mignani: “Voglio sangue e…”

E' pronto l'esodo dei tifosi del Cesena verso Reggio Emilia. Saranno circa 1500 i tifosi bianconeri presenti al Mapei Stadium per il derby contro il Sassuolo . Un entusiasmo che sta contagiando tutti, anche la squadra. La conferma è arrivata dal tecnico dei bianconeri Michele Mignani , che in mattinata ha parlato nel consueto pre-partita.

"Sono sicuro che il Cesena se l'andrà a giocare con i suoi pregi, i difetti e con la condizione che abbiamo in questo momento . Il Sassuolo è una squadra forte e sarà una partita difficile, nella scorsa stagione c'erano due categorie di differenza tra noi e loro, ma noi dobbiamo vincere i duelli individuali, voglio uno spirito battagliero, in campo voglio vedere le gocce di sudore, e anche qualche goccia di sangue. Dobbiamo dare continuità alle nostre vittorie".

Il Sassuolo è probabilmente la rosa più forte della serie cadetta . L'organico è senza dubbio, almeno sulla carta tra i più forti, ma poi ci sarà il campo a cambiare le carte in tavola. Il mercato ancora aperto condiziona un pò tutti compresi i neroverdi, ecco cosa ne pensa Mignani: "Per tutti sarebbe meglio iniziare il campionato col mercato chiuso, ma sappiamo che non è così e dobbiamo accettarlo. Noi restiamo vigili, c'è piena sintonia con le decisioni della società".

Cesena, Mignani: "I tifosi il nostro valore aggiunto"

Come detto saranno circa 1500 i tifosi cesenati al Mapei Stadium Città del Tricolore. Un apporto e una presenza troppo importante per la squadra romagnola. Mignani conferma: "Avremo la fortuna di avere al nostro fianco circa 1500 tifosi, dopo che la scorsa settimana ci hanno incitato dal primo all’ultimo minuto, anche nei momenti di difficoltà. Per noi è un grande valore aggiunto e anche per questa ragione daremo qualcosa in più nella partita di domani".