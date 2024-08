Cesena in clima derby: tutti pensano già al Sassuolo

Cesena, Curva Mare pronta per il derby

Sale l'attesa in casa Cesena in vista del derby di sabato sera in casa del Sassuolo. La Curva Mare ha lanciato l'appello sui social con un comunicato. “Dopo troppi anni trascorsi tra i campi sportivi torniamo finalmente a viaggiare l'Italia in serie B. La prima trasferta dell'anno ci vedrà ospiti al Mapei Stadium contro il Sassuolo, la breve distanza che ci separa dalla città emiliana è sicuramente uno stimolo per seguire il nostro amato cavalluccio in massa. Invitiamo tutta la tifoseria bianconera a seguire con noi il Cesena in questa prima trasferta stagionale, compattandoci tutti dietro le nostre pezze e colorando il settore con sciarpe, bandiere e due aste! Stringiamo i ranghi! Siamo tornati! Cesena”.