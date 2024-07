Cesena, che entusiasmo: già sold-out la Curva Mare

Entusiasmo alle stelle per il Cesena neopromosso in serie B: polverizzati in poco più di un mese quasi 7000 abbonamenti per la Curva di casa. Sale l'attesa per la prima partita di campionato contro la Carrarese.

Entusiasmo alle stelle in casa Cesena. Ma del resto, il tifo bianconero è stato sempre caldo e presente, anche negli anni difficili in serie C. La promozione in serie B però, ha fatto salire la temperatura. Cesena è carica per una nuova avventura e vuole regalarsi nuove emozioni. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'Amore...