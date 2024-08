Serie D, derby di Verona: il Chievo sfiderà il Vigasio

Chievo is back!. E' proprio il caso di dirlo. Il Chievo sarà ai nastri di partenza della serie D 2024/2025. Bisogna però fare un distinguo: c'è stato un Chievo dei miracoli, quello che per vent’anni circa ha calcato i campi della serie A e c’è un Chievo del fallimento. Precisamente quello che nel 2021 fu escluso dai campionati per problemi di bilanci gonfiati dalle plusvalenze. Ora, a distanza di qualche anno, il titolo sportivo è stato comprato da un grande ex del passato come Sergio Pellissier per 330 mila euro. Nel frattempo il quartiere di Verona torna a sognare, perchè in fondo... non costa nulla.