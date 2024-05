A seguito della salvezza in Serie C della propria squadra e della retrocessione in Eccellenza dei rivali del Fano, i tifosi della Vis Pesaro hanno dato libero sfogo a sfottò campanilistici di rito...

Una si è salvata in Serie C, l'altra è sprofondata in Eccellenza. Parliamo di Vis Pesaro e Fano, due squadre che danno vita ad uno dei derby marchigiani più sentiti. Sentimenti decisamente opposti per le due tifoserie, con quella vissina, in particolare, che non ha perso l'occasione di farsi carico dei più classici sfottò campanilistici come succede in questi casi.

Salvezza e retrocessione, sentimenti opposti

Domenica 19 maggio i tifosi della Vis Pesaro hanno vissuto una giornata memorabile. Sicuramente la tensione avrà preso il sopravvento durante la finale di ritorno dei playout di Serie C in un altro derby marchigiano contro la Recanatese.

La formazione di Roberto Stellone, dopo la sconfitta di misura rimediata all'andata, doveva vincere e vittoria è stata. Ma che sofferenza. In una partita ricca di emozioni e gol, la Vis Pesaro ha potuto far esplodere di gioia il pubblico dello stadio Benelli solo al 95' con la rete dell'ex Empoli Manual Pucciarelli (doppietta per lui) per il definitivo 4-3.

Stagione amara, invece, per l'Alma Juventus Fano. La formazione granata, che ha chiuso al terzultimo posto il Girone F di Serie D, è retrocessa mestamente in Eccellenza. Decisiva la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Avezzano domenica 28 aprile.

Lo striscione dei tifosi vissini

Quello tra Vis Pesaro e Fano è un derby marchigiano che ormai manca da due anni. Da quando, cioè, i granata sono scesi nei dilettanti. Quest'anno il disastro si è completato con la retrocessione in Eccellenza. Per i tifosi vissini l'occasione è stata propizia per sfoderare uno striscione di sfottò contro la tifoseria rivale del Fano: "Pesaro Capitale della Cultura, Fano Eccellenza marchigiana", con le C ed Eccellenza ben evidenziate. E aggiungiamoci pure una bara recante il logo del Fano...