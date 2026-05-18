L'anno scorso, di questi tempi, il Crystal Palace vinceva la FA Cup in una finale storica contro il Manchester City. Il gol di Eberechi Eze e il miracolo di Dean Henderson che parò un rigore a Omar Marmoush. Un anno dopo Pep Guardiola torna a Wembley per rigiocare la stessa finale della Coppa più antica e affascinante del mondo. Il Chelsea di Calum McFarlane, traghettatore per la seconda volta, dopo gli esoneri di Enzo Maresca e Liam Rosenior, non riesce nel miracolo. I Blues lasciano trofeo e festa ai Citizens.

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FA Cup: Semenyo decisivo in finale FA Cup

Nel giorno in cui la stampa annuncia Xabi Alonso come nuovo allenatore del Chelsea per la prossima stagione, i Blues si stanno ancora leccando le ferite. Stagione dannata, maledetta. Una eventuale vittoria in FA Cup avrebbe forse salvato una stagione ma Guardiola ormai conosce le mura di Wembley meglio di quelle di casa sua a Manchester.

LONDRA, INGHILTERRA - 16 MAGGIO: I giocatori del Manchester City festeggiano con il trofeo della Emirates FA Cup dopo la vittoria della loro squadra nella finale di Emirates FA Cup tra Chelsea e Manchester City il 16 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La finale di Carabao Cup vinta contro l'Arsenal insegna. Partita contratta, complicata, a tratti forse anche troppo tattica per due squadra di Premier League. Se il Chelsea prova a sfruttare il contropiede, il City ha il possesso di palla e prova a tessere trame di gioco. In partite come queste però giocatori come Antoine Semenyo fanno la differenza L'ex Bournemouth, decide di siglare il gol numero otto con i Citizens (6 in Premier League, 1 in Carabao Cup e 1 in questa finale di FA Cup) proprio sotto il cielo di Wembley.

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Antoine tira fuori la bacchetta magica: gol da Album delle figurine Panini

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La sveglia sugli spalti la fa suonareche accetta l'invito a tavola di Erling Haaland che crossa bassa dalla destra e gonfia la rete. Antoine che ironia della sorte è nato a Chelsea, tira fuori dalla tasca la bacchetta magica e di tacco inventa un gol da Album da Figurine Panini. Al minuto 72 il Manchester City la sblocca, Guardiola ride e poi riprende a passeggiare sull'erba diIl City conserva il gol di vantaggio, si prende un paio di rischi ma Enzo Fernández non riesce a trovare la rete del pareggio. Il, e adesso scalda i motori per la trasferta di Bournemouth. Per la Premier League serve un miracolo.

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