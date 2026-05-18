Antoine Semenyo regala la FA Cup al Manchester City con un gol di tacco da antologia a Wembley
Estasi al gol del Manchester City: Guardiola tira un calcio ai pannelli, Kolo Touré si ribalta!
L'anno scorso, di questi tempi, il Crystal Palace vinceva la FA Cup in una finale storica contro il Manchester City. Il gol di Eberechi Eze e il miracolo di Dean Henderson che parò un rigore a Omar Marmoush. Un anno dopo Pep Guardiola torna a Wembley per rigiocare la stessa finale della Coppa più antica e affascinante del mondo. Il Chelsea di Calum McFarlane, traghettatore per la seconda volta, dopo gli esoneri di Enzo Maresca e Liam Rosenior, non riesce nel miracolo. I Blues lasciano trofeo e festa ai Citizens.
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FA Cup: Semenyo decisivo in finale FA CupNel giorno in cui la stampa annuncia Xabi Alonso come nuovo allenatore del Chelsea per la prossima stagione, i Blues si stanno ancora leccando le ferite. Stagione dannata, maledetta. Una eventuale vittoria in FA Cup avrebbe forse salvato una stagione ma Guardiola ormai conosce le mura di Wembley meglio di quelle di casa sua a Manchester.
La finale di Carabao Cup vinta contro l'Arsenal insegna. Partita contratta, complicata, a tratti forse anche troppo tattica per due squadra di Premier League. Se il Chelsea prova a sfruttare il contropiede, il City ha il possesso di palla e prova a tessere trame di gioco. In partite come queste però giocatori come Antoine Semenyo fanno la differenza L'ex Bournemouth, decide di siglare il gol numero otto con i Citizens (6 in Premier League, 1 in Carabao Cup e 1 in questa finale di FA Cup) proprio sotto il cielo di Wembley.
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Antoine tira fuori la bacchetta magica: gol da Album delle figurine PaniniLa sveglia sugli spalti la fa suonare Antoine Semenyo che accetta l'invito a tavola di Erling Haaland che crossa bassa dalla destra e gonfia la rete. Antoine che ironia della sorte è nato a Chelsea, tira fuori dalla tasca la bacchetta magica e di tacco inventa un gol da Album da Figurine Panini. Al minuto 72 il Manchester City la sblocca, Guardiola ride e poi riprende a passeggiare sull'erba di Wembley.
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