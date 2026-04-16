Il calciomercato turco è cambiato. Non più solo le big di Istanbul: club di provincia come Adana Demirspor, Antalyaspor e Karagümrük sono diventati rifugi dorati dove campioni in declino ritrovano motivazioni e una clamorosa seconda giovinezza

Francesco Intorre 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 15:02)

Dimenticate per un attimo il fascino accecante del Bosforo, le notti magiche del Galatasaray, il ruggito del Fenerbahçe o la passione del Beşiktaş. C'è stato un tempo in cui il calcio turco, agli occhi dell'Europa, era sinonimo esclusivamente di queste tre superpotenze. Era l'epoca in cui fuoriclasse come Wesley Sneijder, Didier Drogba o Roberto Carlos sbarcavano a Istanbul per i loro ultimi balli milionari. L'Eldorado del calcio turco, oggi, ha però allargato drasticamente i propri confini, spingendosi in territori un tempo considerati profonda periferia.

La Süper Lig si è trasformata in un ecosistema affascinante, dove il calciomercato non è più solo una gara a chi offre l'ingaggio più alto nella capitale economica, ma un vero e proprio laboratorio di rinascite. Sempre più stelle del calcio europeo, arrivate al crepuscolo della loro carriera, sfiduciate o reduci da stagioni buie, stanno trovando una clamorosa seconda giovinezza nella provincia turca. Lontano dalle pressioni asfissianti dei media nazionali, questi campioni riscoprono la gioia di giocare a calcio, coccolati come divinità da tifoserie caldissime e inseriti in progetti tecnici cuciti letteralmente su misura per loro.

I pionieri di Antalya e la follia di Sivasspor — Chi ha tracciato la rotta in tempi non sospetti è stato l'Antalyaspor. La squadra della splendida riviera turca fu la prima a capire che il clima mite, lo stile di vita mediterraneo e un progetto ambizioso potevano attrarre campioni di primissima fascia. L'arrivo di Samuel Eto'o, capace di segnare valanghe di gol e fare persino da giocatore-allenatore, ha fatto da rompighiaccio. Dopo di lui, in quel di Antalya sono passati campioni del mondo come Lukas Podolski o talenti irrequieti come Samir Nasri e Jérémy Ménez.

Ma l'effetto domino ha contagiato anche piazze decisamente meno glamour. L'esempio più clamoroso è stato quello del Sivasspor. Un club dell'Anatolia Centrale, capace qualche anno fa di convincere un certo Robinho a vestire la propria maglia, rilanciandolo a suon di gol prima di cederlo all'İstanbul Başakşehir. E come dimenticare l'Alanyaspor, che ha rimesso a lucido bomber dati per finiti come Papiss Cissé o Vágner Love.

Il miracolo Adana: Montella e l'effetto Super Mario — Se c'è un club che ha incarnato alla perfezione questo nuovo trend negli ultimi anni, quello è l'Adana Demirspor. Una squadra di una caldissima città industriale del sud, che in poche stagioni è passata dall'anonimato delle serie minori fino ai palcoscenici europei. Il collante di questo miracolo ha parlato italiano. Grazie alla guida tecnica di Vincenzo Montella, abilissimo a gestire teste calde e talenti in cerca di riscatto.

L'esempio lampante è ovviamente Mario Balotelli, arrivato in Turchia circondato dallo scetticismo generale, ad Adana ha ritrovato gol da cineteca, sorrisi e persino il profumo della Nazionale azzurra, prima di intraprendere nuove avventure. Sulla sua scia, il club non ha esitato ad accogliere profili internazionali come Nani, Younès Belhanda, Benjamin Stambouli o Gökhan Inler, dimostrando che la provincia non è un cimitero degli elefanti, ma un vero trampolino per il rilancio definitivo.

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La Little Italy del Karagümrük e il re Hamsik a Trebisonda — Un capitolo a parte lo merita il Fatih Karagümrük. Pur avendo sede a Istanbul, è considerato storicamente un club minore, di quartiere. Eppure, negli ultimi anni ha creato una vera e propria Little Italy, affidando la panchina a tecnici come Francesco Farioli e Andrea Pirlo, e rilanciando le carriere di giocatori usciti dai radar del grande calcio. Da Fabio Borini (capace di segnare 20 gol in una singola stagione in Süper Lig) a Lucas Biglia, passando per Emiliano Viviano e Andrea Bertolacci.

Ma se parliamo di trionfi assoluti fuori dalla capitale, impossibile non citare il Trabzonspor. Trebisonda è una piazza storica e infuocata, ma da decenni viveva all'ombra delle big. L'uomo che ha rotto l'incantesimo, riportando lo Scudetto sul Mar Nero nel 2022 dopo quasi quarant'anni, è stato Marek Hamsik. L'ex capitano del Napoli, considerato sul viale del tramonto dopo le esperienze in Cina e Svezia, in Turchia è tornato dominatore del centrocampo, venendo venerato come un re assoluto da un'intera città.

Oasi felici: la cura del Pasha — Cosa spinge, dunque, un giocatore che ha calcato i prati di San Siro, dell'Old Trafford o del Bernabéu ad accettare la corte di queste realtà periferiche? In primo luogo, c'è un fattore economico innegabile. Grazie a sponsorizzazioni private solide e un sistema fiscale agevolato, anche le squadre turche di fascia media possono permettersi ingaggi che in Italia o in Spagna sarebbero un miraggio per un trentacinquenne. In secondo luogo, l'aspetto psicologico è vitale. A Istanbul, un fuoriclasse a fine carriera viene divorato.

Se sbagli due partite, finisci in prima pagina sul tritacarne mediatico. Ad Adana, Antalya o Samsun, vieni trattato da Pasha fin dal momento in cui scendi dall'aereo (spesso accolto alle 3 di notte da migliaia di tifosi impazziti). L'idolatria del pubblico provinciale turco, noto per la sua passione viscerale, agisce come una potentissima medicina per l'ego ferito di chi cerca riscatto, permettendo di giocare con la testa libera e il cuore caldo. Una lezione romantica che fa bene a tutto il calcio europeo.