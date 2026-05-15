Dal tetto del Mondo a quasi fuori dall'Europa. Non era certo questo ciò che i tifosi del Chelsea si aspettavano, soprattutto dopo il titolo vinto negli Stati Uniti solo lo scorso luglio. In meno di un anno la situazione per i Blues si è completamente capovolta, a cominciare dall'esonero di Enzo Maresca. Ma questo è solo un piccolo dettaglio. Domani pomeriggio i londinesi avranno l'ultima occasione per dare quel pizzico di luce ad un'annata semplicemente catastrofica, ovvero la finale di FA Cup contro il Manchester City di Pep Guardiola.

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Malo Gusto ed Enzo Fernández del Chelsea effettuano un giro di celebrazione con i trofei della Conference League e della FIFA Club World Cup durante la partita amichevole pre-campionato tra Chelsea e AC Milan a Stamford Bridge il 10 agosto 2025 a Londra, Inghilterra. Un anno dopo la situazione si è davvero capovolta (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Chelsea, Blues senza stabilità con un trofeo a portata: la FA Cup come assoluzione

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Come spesso si dice "i trofei lasciano il tempo che trovano", ebbene il Chelsea ne ha dato la piena dimostrazione. Quella squadra che solo un anno fa era salita sul tetto del Mondo dopo la schiacciante vittoria contro ilsi è completamente smarrita. E' vero che ripetersi è sempre difficile ma quello che hanno passato i Blues in questa stagione ha davvero del clamoroso: quasi fuori dall'Europa senza mai essere stati in lotta per grandi traguardi.

Eppure l'annata non era iniziata male, almeno sul campo. Dopo la metà del girone di andata la squadra di Enzo Maresca occupava il secondo posto ed era in piena corsa al titolo della Premier League, ma dentro la dirigenza qualcosa si era rotto e anche tra giocatori e pubblico. Risultato: il tecnico azzurro viene esonerato. Una decisione che ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati di calcio, soprattutto per quello che aveva fatto l'ex Parma fino a pochi mesi prima.

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Con Enzo Maresca fuori, il Chelsea sperava di compiere il grande passo con Liam Rosenior. Ebbene quel passo è arrivato, ma nella direzione opposta. Le quattro vittorie consecutive ottenute del neo allenatore sono state solo una grande illusione e l'eliminazione senza storia dalla Champions League per mano del PSG (ora in finale) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da quel momento i Blues non si sono più ripresi tanto che in Premier League sono arrivati ben 5 KO consecutivi che hanno fatto precipitare la squadra al nono posto. Andando a fare un calcolo totale: nel girone di ritorno solo 5 successi in 17 partite. Numeri semplicemente catastrofici.

Domani pomeriggio il Chelsea avrà quest'ultima possibile di rendere la stagione meno amara. Un'ultima àncora di salvezza che si chiama FA Cup. Sull'erba di Wembley, i Blues si giocheranno trofeo e stagione contro il temibile Manchester City, in piena lotta per la Premier contro l'Arsenal. Un avversario non certo dello stesso livello dei club che i londinesi hanno eliminato per arrivare fino a quest'ultimo atto. Basti pensare allo 0-3 subìto allo Stamford Bridge solo un mese fa. Ultima possibilità per fare vedere che di quel Chelsea che un anno fa è diventato Campione del Mondo è rimasto qualcosa, magari dal quale ripartire.

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