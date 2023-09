I numeri degli investimenti nel triennio 2021-2023 in Serie A

Nonostante il fallimento, al fotofinish, della trattativa per Taremi, il Milan chiude il suo differenziale entrate/uscite dell’estate 2023 con un – 45 mln che, per il terzo anno consecutivo, colloca la squadra rossonera come la società che più ha investito in Serie A sui cartellini dei giocatori. Gli altri saldi negativi nell’estate del 2023 sono del Napoli (-41,5 mln) e della Juventus (-21,6 mln). Di contro Roma (+ 69,5), Inter (+ 68,0) e Lazio (+ 12,04) chiudono il mercato con un saldo positivo. Questi dati danno indicazioni relative perché sono riferiti ad una singola sessione di mercato (quella appunto dell’estate 2023). Se, tuttavia, si va ad analizzare il differenziale entrate/uscite dell’ultimo triennio la situazione non è molto diversa. Scopriamo infatti che le uniche due squadre che hanno investito davvero sul mercato dei cartellini sono il Milan (-177,51 mln di saldo negativo sul triennio) e la Juventus (-89,12 mln).

Alcuni hanno un attivo contenuto come la Lazio (+ 9,59 mln), altre meno come la Roma (+ 22,57 mln) e il Napoli (+ 37,67 mln). Vi è poi l’Inter che rappresenta l’esatto contraltare del Milan. Se negli ultimi tre anni infatti il club rossonero ha investito sui cartellini dei giocatori una cifra vicina ai 200 milioni di euro, l’Inter ha invece un differenziale positivo di quasi 200 milioni di euro (più precisamente + 183,55). Questi numeri, nella loro estrema crudezza, dimostrano essenzialmente due cose: in primis che nel calcio italiano la narrazione è spesso diametralmente opposta alla realtà dei fatti. In secondo luogo evidenziano che i due club meneghini stanno seguendo due strade completamente opposte.

Il Milan può investire le risorse figlie del proprio bilancio perché sta portando avanti da anni una politica improntata alla serietà ed alla sostenibilità, in cui non esistono margini per ingaggi fuori mercato; ciò consente al club di avere liquidità per investire sulla rosa. L’Inter, dal canto suo, ha gravi problemi di liquidità, sia per le difficoltà finanziarie notorie del suo proprietario, sia perché brucia mediamente 100 milioni l’anno come cassa, avendo uno squilibrio evidente fra i costi ed i ricavi. Più in generale, tuttavia, i numeri sopra richiamati evidenziano le difficoltà gestionali del calcio italiano che vive sempre più di cessioni remunerative e fa fatica a programmare con lungimiranza una politica industriale di crescita sostenibile dei ricavi e di armonizzazione dei costi. Nessuno finora, a livello mediatico, ha sottolineato come non soltanto il Milan sia la squadra che ha maggiormente investito nei cartellini dei giocatori nell’ultimo triennio, ma soprattutto che il club rossonero ha investito il doppio della Juventus (seconda squadra italiana per investimenti), società che ha un fatturato nettamente maggiore rispetto al club meneghino. Il Milan, in questo quadro, rappresenta un’isola felice, ma soprattutto incompresa dalla maggioranza dei media nazionali.