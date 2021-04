“In Memoriam”, storia da Oscar: il 23enne Sean Connery lo voleva il Manchester United!

Il primo James Bond della storia fu tentato da Matt Busby, ma aveva già 23 anni e rifiutò la proposta dei Red Devils

Ma lo sapevate che Connery, ricordato per essere stato il primo James Bond, ha avuto l’opportunità di giocare per il Manchester United? Una storia da lui stesso raccontata molti anni fa, come riportato da The Sun. “Giocavo per il Bonnyrigg Rose (club scozzese a 6 miglia dal centro di Edimburgo) e sono venuti a cercarmi quelli dell’East Fife (società di Methil, contea storica della Scozia). È vero; il Celtic, no”, svelò, scartando così la voce che lo legava agli Hoops.