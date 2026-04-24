Nel calcio moderno, dove allenatori e progetti cambiano molto velocemente, è sempre più difficile trovare figure capaci di sposare un progetto a lungo termine. Per questo motivo, Diego Simeone e Ernesto Valverde rappresentano due esempi molto importante. Entrambi sono tra gli allenatori più longevi della Liga e hanno dimostrato nel tempo grande capacità, determinazione e impegno costante.

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Attualmente, il "Cholo" è alla guida dell'Atletico Madrid, squadra che allena dal 2011 e con cui ha costruito un'identità fortissima. Dall'altra parte troviamo Valverde, allenatore dell'Athletic Bilbao, con il quale ha un rapporto meraviglioso e che ha guidato la squadra in vari momenti della sua carriera. Anche se con stili quasi completamente diversi, entrambi sono riusciti a lasciare un segno indelebile nel cuore dei tifosi e delle società.

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Diego Simeone: carattere, esperienza e mentalità vincente

Diego Simeone. Soprannominato "", prima di diventare allenatore è stato un, diventando un idolo per i tifosi. L'argentino era famoso per la sua grinta, la sua determinazione e la sua capacità innata di inserirsi.

La sua avventura in panchina inizia in Argentina, dove allena squadre come Racing Club, Estudiantes e River Plate. Con l'Estudiantes riesce anche a vincere il campionato, mettendosi in evidenza e attirando l'attenzione di diversi Club europei. Successivamente, nel 2011, arriva nel nostro continente, precisamente in Italia, dove guida il Catania e spinto dal calore dei tifosi rossazzurri, conquista un'importantissima salvezza e il record dei punti (46). Sotto la sua guida sono stati molteplici i giocatori che hanno avuto un ruolo fondamentale: Maxi Lopez, Bergessio e il Papu Gomez.

CATANIA, ITALIA - MARZO 03: Alejandro Gomez (L) del Calcio Catania compete il pallone contro Alvaro Pereira del FC Internazionale durante la partita di Serie A nel match tra Calcio Catania e FC Internazionale Milano allo Stadio Angelo Massimino il 3 Marzo, 2013 in Catania, Italia. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Dopo una breve parentesi al San Lorenzo, arriva nel 23 dicembre 2011 l'inaspettata chiamata dell'Atletico Madrid. Quando il Cholo arriva in Spagna, i rojablancos sono una buona squadra ma non è ancora al livello delle due grandi come Real Madrid e Barcellona. Una missione ardua per Simeone, ma in pochi anni, con la sua determinazione e la sua grande capacità di entrare dritto nel cuore dei ragazzi, riesce a cambiare completamente la mentalità del gruppo squadra.

La trasformazione dell'Atletico Madrid di Simeone

: da qui nascerà il "", un sistema che racchiude perfettamente i canoni richiesti dal tecnico. L'Atletico diventa una squadra ostica da battere, con una forte identità difensiva, compatta e quasi impossibile da sovrastare. I giocatori reincarnano lo spirito dell'argentino: lottano su ogni pallone, restano uniti nei momenti di difficoltà e sfruttano qualsiasi occasione per andare a rete.

Il suo sistema di gioco iniziale è basato su una solida difesa e ripartenze rapide e spietate, ma con il passare degli anni Simeone ha migliorato anche la fase offensiva, inserendo giocatori più rapidi e tecnici, capaci di saltare l'uomo, rendendo così la squadra ancora più completa.

Merito della forza difensiva è anche dei giocatori che occupavano questo ruolo, tra i tanti ricordiamo: Juanfran, Diego Godin e Joao Miranda (questi ultimi due saranno fondamentali anche per i trofei conquistati dalla squadra).

MADRID, SPAGNA - OTTOBRE 22: Diego Godin (L) salta per celebrare il quarto gol deòòa sua squadra vicino al compagno Joao Miranda (R) durante la UEFA Champions League gruppo A nel match tra Club Atletico de Madrid e Malmo FF al Vicente Calderon stadium a Ottobre 22, 2014 in Madrid, Spagna. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

I successi più importanti di Simeone e i giocatori simbolo

2 Campionati della Liga

2 Europa League

2 Supercoppa Uefa

1 Coppa del Re

Con Simeone in panchina, l'Atletico non ha cambiato solo il modo di giocare,

Non vanno dimenticate le due finali di Champions League perse entrambe contro gli acerrimi rivali del Real Madrid. Nel 2014 per 4-1 ai supplementari e nel 2016 ai rigori. Non solo i trofei, il Cholo ha allenato e valorizzato molteplici giocatori. Tra i più importanti troviamo: Falcao, Godin, Griezmann, Koke, Saul, Oblak e tanti tanti altri che hanno fatto nel corso del tempo la fortuna dei rossobianchi.

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L'ascesa di Ernesto Valverde

è nato a, in. Lo spagnolo è stato un attaccante dinamico e intelligente, noto soprattutto con il soprannome di "" ossia, per la sua statura minuta. Pur essendo un numero 9,. Il grande, che lo allenò al, lo definì un giocatore estremamente determinante e astuto.

Dopo la sua carriera da giocatore, intraprende il percorso da allenatore. Iniziala sua avventura lavorando nelle giovanili del Bilbao. Successivamente assume la guida della prima squadra: dal 2003 al 2005, ottenendo una grande qualificazione europea. Lo spagnolo ha allenato molte squadre nel corso degli anni, dopo l'Athletic Bilbao, ha guidato l'Espanyol, Olympiacos (con cui ha vinto diversi campionati), Valencia e Villareal e Barcellona.

BILBAO, SPAGNA - APRILE 21: Ernesto Valverde, allenatore dell'Athletic Club, reagisce durante la partita de LaLiga EA Sports nel match tra Athletic Club e CA Osasuna allo Estadio de San Mames il 21 Aprile, 2026 in Bilbao, Spagna. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Caratteristiche del tecnico spagnolo

. Il momento più importante della sua carriera arriva quando diventa allenatore del. Qui ottiene grandi risultati,, nonostante qualche attrito con i tifosi. Dopo l'esperienza catalana, torna al Bilbao, dove riesce a costruire una squadra altamente competitiva nonostante una regola particolare e assoluta:

Sotto la sua gestione, molto giocatori hanno fatto il salto di qualità definitivo: Aritz Aduriz che sotto la sua guida ha vissuto una "seconda giovinezza", diventando uno dei migliori marcatori nella storia del club e un punto di riferimento per l'attacco. Oltre a lui, troviamo anche Inaki Williams: lanciato e consolidato come titolare inamovibile dello scacchiere del tecnico.

Altro giocatore cardine è Nico Williams, fratello di Inaki: anch'egli pedina fondamentale per Valverde, diventando anche un simbolo assoluto della Nazionale Spagnola. Per la retroguardia troviamo Laporte: cresciuto esponenzialmente come difensore centrale, prima di essere ceduto al Manchester City per una cifra record. Tra i pali troviamo Unai Simon che si è affermato come uno dei portieri più forti in Spagna e titolare della nazionale stessa.

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Lo stile di gioco

. Non seguono un unico stile, ma si adattano all'avversario e alle situazioni di gioco. Questo lo rende un allenatore molto intelligente dal punto di vista tattico.

Punta molto sull'ordine e la tattica, sulla gestione della partita e sull'utilizzo intelligente dei giocatori. Nel corso della sua carriera Valverde ha vinto:

2 Campionati de LaLiga con il Barcellona

1 Coppa del Re (anche un'altra con il Bilbao)

1 Coppa di Spagna

Questi risultati dimostrano la sua capacità di vincere sia con club più blasonati sia con squadre meno "importanti". Una capacità enorme del tecnico è saper far rendere al meglio sia i fuoriclasse sia i giocatori meno conosciuti. Numerosi sono i calciatori che sono passati dalla sua guida: Messi, i due fratelli Williams, Herrera, Ansu Fati (esordio proprio nell'annata di Valverde al Barcellona), Lenglet, Carles Perez e molti altri.

SEVILLE, SPAIN - APRILE 06: Ernesto Valverde, allenatore dell' Athletic Club, solleva il trofeo della Copa Del Rey per celebrare la vittoria dopo la finale diCopa Del Rey Final tra Athletic Club e Real Mallorca allo Estadio de La Cartuja il 06 Aprile, 2024 a Seville, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Differenze e punti in comune tra Simeone e Valverde

Le differenze tra Simeone e Valverde sono abbastanza evidenti., vive la partita con grande intensità e trasmette energia ai suoi giocatori. Le sue squadre sono aggressive, compatte e molto solide in difesa.

Valverde resta un allenatore più pacato e riflessivo. Predilige un calcio più equilibrato e basato più sulla tattica e tecnica che sulla forza fisica. Le sue squadre sono ordinate e capaci di adattarsi a molteplici situazioni in base all'avversario che affrontano.

Nonostante le differenze, ci sono anche diversi aspetti che li uniscono. Entrambi hanno grande esperienze e conoscono estremamente bene il calcio spagnolo, non a caso sono due degli allenatori più longevi della Liga. Sono tecnici capaci di lavorare nel lungo periodo e di migliorare le loro squadre stagione dopo stagione. Inoltre, sanno valorizzare i giocatori e ottenere risultati eccellenti anche senza disporre delle rose migliori.

Diego Simeone e Ernesto Valverde sono due allenatori molto influenti nel calcio moderno. Anche se hanno idee diverse, entrambi hanno sempre dimostrato grande personalità e professionalità. Simeone ha trasformato l'Atletico a sua immagine e somiglianza, costruendo una delle squadre migliori anche a livello europeo. Mentre Txingurri ha dimostrato di saper costruire squadre competitive nel tempo in diversi contesti, specialmente con l'Atletico Bilbao.

La partita di sabato sera si prospetta un vero e proprio crocevia: l'Atletico Madrid per consolidare un posto che garantirebbe l'ingresso in Champions League, mentre il Bilbao per provare ad agguantare un posto in Conference League.

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