Pellegrini, lacrime e gol decisivo: la Roma vince e fa tremare la Lazio

Un gol, soltanto uno, è bastato a rilanciare la Magica e a trascinare ancora più in crisi le aquile biancocelesti che ora sembrano davvero a un bivio

Federico Grimaldi 22 settembre - 10:00

Nel silenzio carico di tensione dell’Olimpico, è la Romaa far sentire la propria voce: una rete di Lorenzo Pellegrini basta ai giallorossi per prendersi il derby e zittire una Lazioconfusa, smarrita nei suoi stessi passi. È bastato un lampo, un tocco preciso, per cambiare il volto di una partita nervosa, combattuta più con il cuore che con il gioco. La Roma ha scelto la via della concretezza, della maturità, del sacrificio. La Lazio, invece, è rimasta ferma al prologo, incapace di scrivere il proprio racconto. In una Capitale divisa, il primo verdetto stagionale premia chi ha saputo soffrire meglio - e colpire al momento giusto.

Lazio-Roma, quando un gol basta a cambiare la città — Un derby teso come una corda di violino. Nonostante in panchina ci fossero i due allenatori più anziani della Serie A, Gasperini e Sarri, la tensione era palpabile da entrambe le parti. Per Gasp, alla prima volta in un derby, e per Sarri, che conosce bene l’importanza di questa sfida e sa quanto sia fondamentale non perderla. Come spesso accade, il derby di Roma dal punto di vista tecnico non è stato spettacolare; a decidere sono stati ancora una volta i dettagli e gli episodi. Bastato un solo gol per cambiare le sorti della Capitale, firmato ancora una volta da Lorenzo Pellegrini, che ha raggiunto il suo quarto centro nei derby, quasi un destino scritto.

Un gol che sembra segnare la redenzione di un giocatore fino a poco tempo fa con un piede e mezzo fuori da Roma, ma ora pronto a riprendersi la città. La partita ha offerto poco altro se non una grande prova difensiva da parte di entrambe le squadre. Solo un errore, quello di Tavares, ha condannato la Lazio, che ha provato più volte a trovare la via del pareggio senza però riuscirci. Il palo colpito da Cataldi all’ultimo secondo riassume bene la situazione in cui si trova la squadra biancoceleste: una Lazio in difficoltà, incapace di trovare quella lucidità necessaria per ribaltare il risultato. Un gol, soltanto uno, è bastato a rilanciare la Roma e a trascinare ancora più in crisi una Lazio che ora sembra davvero a un bivio.

Ecco cosa ci ha lasciato questo derby — L’attesa tra un derby e l’altro sarà lunga, quasi un’eternità per i tifosi: se la sfida si è consumata alla quarta giornata, bisognerà attendere fino a maggio per rivedere Roma e Lazio di nuovo faccia a faccia. Un arco di mesi nel quale entrambe le squadre sono chiamate a scrivere due storie diverse ma intrecciate. Da una parte, la Roma dovrà confermare e dare continuità a questa vittoria, consolidando la strada intrapresa. Dall’altra, la Lazio è chiamata a trasformare questa sconfitta in lezione, a ritrovare lo smalto perduto e la forza dei giorni migliori.

Per Sarri si apre un cammino impervio, forse il più difficile dall’inizio della sua avventura biancoceleste. Già la prossima trasferta a Genova sarà un bivio cruciale: un’ulteriore battuta d’arresto potrebbe trascinare la Lazio in un tunnel senza luce. La squadra c’è, lo dimostra la reazione al gol subito, anche in inferiorità numerica. Segno di un gruppo che segue il suo allenatore ma che al momento fatica a trovare quel qualcosa in più. Il mercato bloccato e la scarsa incisività sotto porta sono macigni che rallentano il cammino, mentre l’assenza di uomini chiave, come i centrocampisti, aggrava ulteriormente la situazione. Questo derby, allora, dovrà diventare una fonte di forza e consapevolezza, perché altrimenti il rischio è quello di scivolare in un baratro da cui sarà difficile risalire.

La Roma, invece, ha saputo rispondere con decisione alle critiche arrivate dopo la sconfitta con il Torino. Questa vittoria, seppur modesta nella produzione offensiva - solo tre gol finora in campionato - rappresenta una boccata d’aria fresca e un’iniezione di fiducia per un progetto appena avviato con Gasperini. Due squadre, due mondi così diversi, ora chiamate a far tesoro di questa partita per alimentare la lotta verso i propri obiettivi, in una stagione che promette di essere lunga e piena di sfide.