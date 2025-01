Rivoluzione in Germania: gli arbitri spiegheranno le decisioni prese col Var

Una rivoluzione sta per cambiare il modo in cui i tifosi vivono il calcio in Germania. Durante alcune partite di Bundesliga e 2. Bundesliga, gli arbitri annunceranno direttamente al pubblico presente sugli spalti le decisioni prese con l’aiuto del Var. Questo progetto pilota, ispirato a sport come l’hockey su ghiaccio e il football americano, debutterà già il prossimo fine settimana in nove stadi tedeschi.