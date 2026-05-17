Nella grande classifica dei migliori capitani di andalusi e madrileni andiamo a scoprire il podio nella storia dei due club in campo questa sera
Due delle più grandi deluse della stagione scendono in campo questa sera. Allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán va in scena Siviglia-Real Madrid. I padroni di casa, dopo un'annata molto complicata e con davanti l'incubo della retrocessione, adesso si ritrovano in piena corsa per l'Europa, mentre i blancos sono al centro di una vera e proprio tempesta sia in campo che nella dirigenza. Fischio di inizio alle ore 19.
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Siviglia-Real Madrid, storia di capitani: ecco il podio di andalusi e madrileniSia Siviglia che Real Madrid hanno scritto importanti pagine di storia nel mondo del calcio, a suon di vittorie e di trofei. Ma oggi non andremo a vedere il numero delle coppe grazie alle quali andalusi e madrileni sono entrati nell'Olimpo dei grandi, bensì i veri leader e capitani che hanno mostrato verso le rispettive maglie un amore senza pari. Un amore da renderli vere e proprie leggende. In un albo che contiene numerosi capitani, andiamo a vedere il podio di Siviglia e Real Madrid.
SivigliaNella storia dei Rojiblancos non può certo mancare Juan Arza. Con 182 reti in 349 presenze tra il 1943 e il 1959, l'ex attaccante è considerato una leggenda nel club, riconoscendolo come uno dei più grandi della sua storia. Inoltre è l'unico giocatore del Siviglia ad aver vinto il premio "Pichichi", nella stagione 54/55 con 29 reti in altrettante partite. Con i biancorossi ha vinto il suo unico campionato nel 1946 ed una Coppa del Re nel 1948. Stesso discorso vale per André Palop. L'estremo difensore ha vestito la maglia degli andalusi dal 2005 al 2013 diventandone fin dall'inizio un titolare inamovibile. Indimenticabile la sua rete contro lo Shakhtar Donets nella Coppa UEFA 2007, poi vinta dai biancorossi.
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🆚 @realmadriden
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🏟 Ramón Sánchez-Pizjuán
⏰ 19:00 CET
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Al primo posto non può esserci che Jesus Navas. Il nativo di Los Palacios è ad oggi il giocatore con più presenze nella storia del Siviglia, ben 705 in 18 anni. Cresciuto nelle giovanili del club biancorosso, il classe '85 è stato il simbolo del Siviglia più forte di sempre, il perno della squadra che ha toccato i tetti di Europa. Un'epoca ed un giocatore veramente difficile da rivivere e rivedere.
Real MadridNella sua storia ultracentenaria anche il Real Madrid vanta capitani di grande rispetto, il cui nome viene venerato come una divinità. Uno di questi è senza dubbio Manolo Sanchis. Nato nel 1965, l'ex difensore ha dedicato tutta la sua carriera ai blancos: 22 anni tra giovanili e prima squadra. Conta 710 partite e 40 gol (523 partite e 33 gol in campionato) con la maglia del Real Madrid, numeri che lo portano sul podio dei migliori giocatori con più presenze. Capitano dal 1993 al 2001, con la fascia al braccio ha sollevato 2 Champions League.
Il suo cognome parla chiarissimo. Forse era destino. Ebbene, lui ne ha dato conferma. Stiamo parlando di Raul Gonzalez Blanco. Per lui 18 anni con la maglia del Real Madrid, tra il 1992 e il 2010, anno in cui si trasferì allo Schalke 04, durante i quali ha collezionato 741 presenze che lo rendono il giocatore con più gettoni nella storia del club.
La sua eredità è stata raccolta dall'altra leggenda madrilena, Iker Casillas. Il classe '81 esordisce con i blancos nel 1999 a soli 18 anni dimostrando subito che sarebbe diventato un campione. Da ragazzo mette in tasca due Champions Legue. Dopo l'addio di Raul guida la squadra ad altri successi europei e mondiale. Nel 2025 si trasferisce al Porto.
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