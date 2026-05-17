Una delle sfide che si giocherà nel corso della giornata odierna è quella tra il Siviglia ed il Real Madrid. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della trentasettesima nonché penultima giornata della Liga Spagnola. Il match comincerà alle ore 19:00 presso lo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan, la casa dei biancorossi. In attesa dell'inizio di quest'incontro, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.

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I precedenti tra Siviglia e Real Madrid

Il Siviglia ha come tecnicoed attualmente occupa la dodicesima posizione in campionato conpunti, gli stessi del Valencia. La squadra di casa sta ancora lottando per lanella massima divisione nazionale e nell'ultimo turno ha vintoin casa del. Il Real Madrid di, dal canto suo, si trova al secondo posto in classifica conpunti e pochi giorni fa ha vintoil posticipo contro il

Madrid, Spagna - 20 dicembre 2025: Vinicius Junior del Real Madrid sfidato da Jose Angel Carmona del Sevilla durante la partita de the LaLiga EA Sports tra Real Madrid e Sevilla all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Le due squadre, oggi, giocheranno contro per la 199esima volta nella loro storia. Il primo match tra loro risale alla stagione 1916/1917 in occasione dell'andata dei quarti di finale della Copa del Rey. L'incontro, disputato l'11 marzo 1917, è terminata con il Real Madrid che ha battuto 8-1 la squadra dell'Andalusia. La gara di ritorno giocata una settimana più tardi ha vinto il Siviglia vincere 2-1, ma col risultato dell'andata i Blancos hanno ottenuto il posto in semifinale. La squadra della capitale ha vinto 109 volte contro i biancorossi che, dal canto loro, hanno prevalso sugli avversari 57 volte. L'ultima di queste risale al 3-0 del 26 settembre 2018 con doppietta di André Silva e rete di Ben Yedder. Gli incontri terminati in parità, invece, sono stati, 32. In due occasioni, precisamente nel 2014 e nel 2016, le Merengues ha battuto il Siviglia in finale di Supercoppa UEFA.

Quando le due squadre giocano contro in campionato

Nel corso della giornata odierna andrà in scena la sfida numerotra le due squadre nella massima divisione spagnole. Il Real ha vintopartite, esattamente il doppio dei loro avversari di oggi, mentre i match che si sono conclusi con un pareggio sono a quota. Nell'edizione della Liga che sta per terminare, i due club si sono affrontati iled il Real Madrid, presso lo Stadio Santiago Bernabéu, ha battuto i biancorossigrazie ai gol segnati da

Madrid, Spagna - 20 dicembre 2025: Alexis Sánchez del Sevilla sfidato da Kylian Mbappé del Real Madrid durante la partita de the LaLiga EA Sports tra Real Madrid e Sevilla all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Prendendo in considerazione soltanto le partite di campionato giocate in Andalusia, invece, è il Siviglia ad avere le statistiche dalla sua parte. Nel corso della sua storia, infatti, la squadra biancorossa ha ospitato 81 volte il Real Madrid battendolo in 37 occasioni ed ottenendo 16 pareggi. La squadra della capitale, che dalla stagione 2019/2020 sta uscendo imbattuta dallo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan, ha collezionato 28 vittorie. In caso di successo o pareggio, le Merengues manterrebbero intatta la striscia d'imbattibilità eguagliando quella che va dalle annate 1993/1994 a 2002/2003. In quel periodo, durante il quale il Siviglia ha giocato anche in Segunda División, il Real ha ottenuto sei vittorie ed un pareggio contro la squadra andalusa.

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