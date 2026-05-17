Tra le partite che andrà in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte il Siviglia ed il Real Madrid e, nel prossimo paragrafo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della trentasettesima nonché penultima giornata della Liga Spagnola. Il match avrà inizio alle ore 19:00 e si disputerà presso lo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Nella gara d'andata disputata a dicembre, il Real ha vinto 2-0 al Bernabéu grazie alle reti di Jude Bellingham e Kylian Mbappé.

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Dove vedere Siviglia-Real Madrid

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Come arrivano i due club alla partita

Se da un lato c'è un Real che non ha nulla per cui competere se non la conquista dei tre punti, dall'altro c'è il Siviglia che sta lottando per non retrocedere in. Per i padroni di casa, quindi, l'incontro di oggi è fondamentale per lanella massima divisione nazionale. La partita tra il Siviglia ed il Real Madrid sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente su DAZN.Il Siviglia allenato da, arrivato dopo l'esonero dell'argentino, in questo momento occupa la dodicesima posizione in classifica avendo totalizzatopunti, gli stessi del. Nonostante la posizione in classifica, però, i biancorossi rischiano ancora la retrocessione, che si trova a soli quattro punti di distanza. Il loro percorso in, invece, si è fermato ai sedicesimi di finale con la sconfitta percontro il. Dopo le due sconfitte in campionato contro(2-0) ed(2-1), il Siviglia ha battuto(1-0),(2-1) e(2-1).

Madrid, Spagna - 14 maggio 2026: Brahim Diaz del Real Madrid osserva durante la partita de LaLiga EA Sports tra Real Madrid e Real Oviedo all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il Real Madrid, dal canto suo, ha iniziato la stagione con Xabi Alonso. Dopo aver perso la finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona, però, l'ex centrocampista ha lasciato il suo incarico di comune accordo col club che, come sostituto, ha scelto Alvaro Arbeloa. Quest'ultimo ha esordito con l'eliminazione dalla Copa del Rey agli ottavi di finale contro l'Albacete. In questo momento, i Blancos si trovano al secondo posto in classifica con 80 punti. Nelle ultime cinque giornate della Liga, il Real ha ottenuto tre vittorie contro Alavés (2-1), Espanyol (0-2) e Real Oviedo (2-0), ha pareggiato 1-1 col Betis Siviglia e ha perso 2-0 il Clásico contro il Barcellona che ha permesso ai catalani di vincere il campionato.

Probabili formazioni

Per i padroni di casa, l'unico indisponibile per infortunio è, mentreè in dubbio per problemi fisici. Gli ospiti, dal canto loro, non avranno a disposizione gli infortunati Arda Güler, Mendy,

SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Vargas, Agoumé, Gudelj, Oso; Adams, Maupay. Allenatore: L. García.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. García; Tchouameni, Pitarch; B. Díaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Arbeloa

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