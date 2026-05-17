I padroni di casa hanno soltanto quattro punti in più rispetto alla zona retrocessione e, contro i Blancos, sperano di conquistare la vittoria
Siviglia, che cuore: la squadra saluta il piccolo Leo, affetto dalla malattia delle farfalle
Tra le partite che andrà in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte il Siviglia ed il Real Madrid e, nel prossimo paragrafo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della trentasettesima nonché penultima giornata della Liga Spagnola. Il match avrà inizio alle ore 19:00 e si disputerà presso lo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Nella gara d'andata disputata a dicembre, il Real ha vinto 2-0 al Bernabéu grazie alle reti di Jude Bellingham e Kylian Mbappé.
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
Dove vedere Siviglia-Real MadridSe da un lato c'è un Real che non ha nulla per cui competere se non la conquista dei tre punti, dall'altro c'è il Siviglia che sta lottando per non retrocedere in Segunda División. Per i padroni di casa, quindi, l'incontro di oggi è fondamentale per la permanenza nella massima divisione nazionale. La partita tra il Siviglia ed il Real Madrid sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente su DAZN.
Caricamento post Instagram...
Come arrivano i due club alla partitaIl Siviglia allenato da Luis García, arrivato dopo l'esonero dell'argentino Almeyda, in questo momento occupa la dodicesima posizione in classifica avendo totalizzato 43 punti, gli stessi del Valencia. Nonostante la posizione in classifica, però, i biancorossi rischiano ancora la retrocessione, che si trova a soli quattro punti di distanza. Il loro percorso in Copa del Rey, invece, si è fermato ai sedicesimi di finale con la sconfitta per 1-0 contro il Deportivo Alavés. Dopo le due sconfitte in campionato contro Levante (2-0) ed Osasuna (2-1), il Siviglia ha battuto Real Sociedad (1-0), Espanyol (2-1) e Villarreal (2-1).
Il Real Madrid, dal canto suo, ha iniziato la stagione con Xabi Alonso. Dopo aver perso la finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona, però, l'ex centrocampista ha lasciato il suo incarico di comune accordo col club che, come sostituto, ha scelto Alvaro Arbeloa. Quest'ultimo ha esordito con l'eliminazione dalla Copa del Rey agli ottavi di finale contro l'Albacete. In questo momento, i Blancos si trovano al secondo posto in classifica con 80 punti. Nelle ultime cinque giornate della Liga, il Real ha ottenuto tre vittorie contro Alavés (2-1), Espanyol (0-2) e Real Oviedo (2-0), ha pareggiato 1-1 col Betis Siviglia e ha perso 2-0 il Clásico contro il Barcellona che ha permesso ai catalani di vincere il campionato.
Probabili formazioniPer i padroni di casa, l'unico indisponibile per infortunio è Manu Bueno, mentre Marcão è in dubbio per problemi fisici. Gli ospiti, dal canto loro, non avranno a disposizione gli infortunati Arda Güler, Mendy, Rodrygo e Militão.
SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Vargas, Agoumé, Gudelj, Oso; Adams, Maupay. Allenatore: L. García.
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. García; Tchouameni, Pitarch; B. Díaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Arbeloa
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA