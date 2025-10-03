Sconfitta casalinga per la formazione giallorossa con l'esordio amaro nelle mura amiche: vincono i francesi sfruttando una disattenzione dei padroni di casa e una serata per loro assolutamente in salita

Domenico Ciccarelli 3 ottobre - 09:15

Che non è la serata giusta lo si percepisce in cinque minuti, negli ultimi istanti della gara. Roma-Lille termina 0-1: esordio amaro all’Olimpico per gli uomini di Gian Piero Gasperini che, dopo la vittoria nella prima giornata di Europa League, subiscono una battuta d’arresto. Verso l’80’, alla squadra giallorossa viene concesso un penalty, il quale viene ripetuto per ben tre volte… il problema è che i primi due tentativi di Artem Dobvyk e poi quello di Matias Soulé vengono neutralizzati da Berke Özer.

Roma-Lille: serata amara per la squadra giallorossa — Dopo circa 38 anni la Roma perde l’esordio casalingo in UEFA Europa League, all’epoca allo stadio Olimpico ad imporsi fu il Norimberga per 2-1. La partita si mette in salita sin da subito, si percepisce immediatamente che la gara è molto tosta: un errore grave di Konstantinos Tsimikas apre la strada alla formazione francese, il greco, se con il Nizza è stato uno dei migliori in campo, con il Lille la sua prestazione non è stata sufficiente. Ad approfittare di tale leggerezza è stato Hákon Arnar Haraldsson. Tap in vincente dell’irlandese che alla fine regala la vittoria al club transalpino.

Ed è proprio stata la superficialità di come si è affrontato il match a far storcere il naso. Per tutta la durata la gara non c'è stata una vera e propria reazione della Roma e ciò fa notizia. Le squadre di Gian Piero Gasperini, seppur ne escano sconfitte, dimostrano sempre di essere presenti in partita, motivo per cui l’ex tecnico dell’Atalanta avrà fatto tremare le mura dell’Olimpico. Tra le note stonate c’è anche Evan Ferguson: troppo poco rispetto a quanto visto nella pre season estiva.

Prima della sosta la Roma va a Firenze: vincere per rimanere in vetta — La sconfitta e la prestazione non ottimale con il Lille, però, vanno archiviate immediatamente. La Roma è ancora una squadra in fase di lavorazione e va collaudata. Intanto, Gian Piero Gasperini sta ottenendo già buoni risultati, la vetta, momentanea, in Serie A ne fa da testimone. Quindi una buona reazione, di certo, non mancherà. Con la Fiorentina la squadra giallorossa deve porsi un obiettivo: chiudere prima della sosta in cima alla classifica del campionato italiano.