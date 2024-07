Inghilterra, Southgate via: Lineker indica la via alla Federazione

Dopo la cocente delusione contro la Spagna, l'ex attaccante inglese scarica Southgate ed indica una soluzione alla FA

Giuseppe Martorana 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 13:07)

Gary Lineker, ex attaccante del Barcellona, non ha risparmiato critiche nei confronti del ct dell'Inghilterra Gareth Southgate dopo la deludente sconfitta contro la Spagna nella finale di Euro2024. Lineker ha esortato la Federcalcio Inglese a prendere un ex allenatore del Liverpool al posto dell'attuale selezionatore.

Lineker sul prossimo ct inglese: "La federazione dovrebbe convincere questo qui..." — Il tecnico in questione è Jurgen Klopp, libero di cominciare una nuova avventura dopo l'addio ai Reds. "Klopp è un po' fuori dal mondo del lavoro. Si sarà riposato un po'", ha ironicamente dichiarato Lineker alla BBC. Rispondendo alle domande riguardo la nazionalità di Klopp, Lineker ha sottolineato il lungo periodo dell'allenatore tedesco in Inghilterra durante la sua gestione al Liverpool. Tuttavia, ha espresso dubbi sul lato economico dell'affare, affermando che questo tipo di allenatori richiedono retribuzioni alte, che potrebbero essere ingestibili per la federazione inglese. Il 57enne, ex tecnico del Liverpool, nella sua esperienza ai Reds, guadagnava infatti oltre 17 milioni di euro a stagione.

Prossimo ct dell'Inghilterra: futuro incerto per Southgate — Il contratto dell'attuale commissario tecnico della Nazionale Inglese Gareth Southgate scadrà alla fine di quest'anno. Futuro incerto per lui, che dal 2016, anno in cui la Federazione Inglese gli ha affidato la panchina della Nazionale, non è riuscito a vincere nulla, nonostante due finali degli Europei giocate (Euro2020 ed Euro2024). Lo stesso tecnico 53enne, che ha un contratto in scadenza alla fine del 2024, come riporta Calciomercato.com, dopo la debacle dell'Inghilterra di ieri ha affermato di non sapere ancora nulla del suo futuro, lasciando più di una porta aperta al suo addio alla Nazionale.