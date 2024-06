Youtuber tedesco si intrufola vestito da mascotte: bandito da Euro 2024

Vestito come la mascotte del campionato europeo Albärt, Marvin Wildhage è arrivato a bordo campo durante Germania e Scozia.

Clamoroso in Germania. Grazie a un accredito falso e un costume della mascotte del campionato europeo, un orsacchiotto di nome Albärt, lo youtuber tedesco Marvin Wildhage (27) è arrivato a bordo campo della partita di apertura degli Europei tra Germania e Scozia.

Non era un terrorista ma durante questi Europei l'attenzione deve essere massima. Lo YouTuber (871.000 iscritti, ex volontario presso la scuola di giornalismo “Axel Springer Academy”), come riporta la Bild, si è recato all'Allianz Arena con altri due uomini. I tre sono entrati nello stadio perché era sufficiente un permesso di parcheggio affinché le guardie di sicurezza facessero passare.