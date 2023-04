IPSE DIXIT – Caldara: “Ritorno al gol? Mi piacerebbe…”, Sottil: “Ecco la nostra arma vincente”

La carica di Mattia Caldara, difensore dello Spezia, in vista del match salvezza contro la Salernitana: "Settimana importantissima per noi, stiamo preparando una partita per noi fondamentale. Ci stiamo preparando bene. Magari ci scappa il gol? Speriamo perché fa sempre piacere, nonostante per il difensore sia una cosa in più, visto che l’importante è non prendere gol. Però se arriverà qualcosa in più sarà cosa bella e gradita”. Detto fatto. Al 43' Caldara la mette dentro. Ed è anche un bel gol, tocco in anticipo su Piatek indirizzato all'angolino. Manca solo un dettaglio non di poco conto: il difensore spezzino ha segnato nella propria porta. Ipse dixit...