IPSE DIXIT – Milik: “Segniamo tanti gol e vinciamo”, Rincon: “Daremo il massimo con responsabilità”

Arkadiusz Milik prima di Bologna-Juventus: "Non è un buon momento della Juve, ultimamente non siamo riusciti a vincere. Stasera dobbiamo entrare in campo nel modo giusto per portare a casa i tre punti. Non stiamo creando tanto, dobbiamo lavorare di più. Sappiamo che sono momenti che possono arrivare. Dobbiamo pensare solo alla squadra, segnare tanti gol e vincere la partita. Lasciamo perdere il passato, quello che vogliamo dobbiamo guadagnarlo sul campo a partire da questa vittoria". Ipse dixit. Il rigore tirato debolmente tra le braccia di Skorupski, con tanto di saltello, è tragicomico. Ottimo materiale per il mondo dei social. Poi però nella ripresa l'attaccante polacco firma il pari, tornando al gol dopo oltre tre mesi. Milik mezzo salvato, ma la vittoria?