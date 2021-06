75 anni ma “piena fiducia nel Mister”: Mircea Lucescu rinnova con la Dinamo Kiev!

Il tecnico rumeno prolunga con la Dinamo Kiev fino al 2023 e dovrà difendersi dallo Shakthar Donetsk di Roberto De Zerbi per confermarsi campione d’Ucraina

“Abbiamo piena fiducia nel Mister e nella sua strategia di sviluppo – ha dichiarato il presidente Igor Surkis –. Non solo Mircea Lucescu è un allenatore vincente, ma è uno specialista che sviluppa i giocatori e aiuta il nostro club a cambiare. Spero che i prossimi due anni siano solo l’inizio di un nuovo capitolo vittorioso nella storia della Dinamo e siamo molto lieti che Lucescu farà parte di questo percorso”. “Nel corso dell’anno, il nostro club e la nostra squadra hanno fatto un grande balzo in avanti e speriamo che prevalgano i progressi. Avendo fatto la scelta giusta un anno fa, non abbiamo dubbi che la decisione attuale andrà a beneficio della Dinamo”, ha aggiunto il proprietario.

Lucescu, che aveva guidato lo Shakhtar Donetsk per 12 anni, ha preso il timone della loro acerrima rivale nell’estate del 2020. Sotto la sua guida, la Dinamo Kiev ha vinto la Supercoppa ucraina, per la prima volta in quattro anni è riuscita a qualificarsi per i gironi della Champions League, chiudendo terza nel girone e raggiunendo gli ottavi di Europa League, eliminata dai futuri campioni del Villarreal. Ad aprile, poi, il team ha vinto il titolo nazionale prima del previsto e alzato pure la Coppa d’Ucraina. Con la Dinamo, Lucescu è diventato nove volte campione d’Ucraina in carriera. Inoltre è il primo allenatore a conquistare il campionato sia con lo Shakhtar che con la Dinamo.