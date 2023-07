Al-Ittihad, debutto da sogno per Benzema: assist e gol capolavoro all’angolino

All'inizio, il francese ha iniziato a creare tutti i pericoli per i suoi ed è stato il protagonista principale. Tuttavia, il team di Gedda va in svantaggio al 26'. Poi, però, il ribaltone è firmato "Karim The Dream". Al 35esimo minuto, l'ex Real Madrid ha fornito un assist al compagno di squadra Hamdallah per pareggiare i conti.