Amburgo, appello ai tifosi per il derby? Il capitano del St. Pauli: “No, non dico nulla”…

Prima del caliente derby cittadino contro il St. Pauli, l'allenatore dell'Amburgo Tim Walter invita tutti i tifosi a comportarsi con calma e obiettività. "In definitiva si tratta di sport ed è importante che tutti sostengano lo sport e lascino che ciò che lo circonda sia ciò che lo circonda", ha detto prima della sfida cittadina di 2.Bundesliga, classificata come partita ad alto rischio, venerdì sera 1 dicembre alle 18.30.

Il capitano del St. Pauli Jackson Irvine aveva respinto un appello ai tifosi prima del derby: "Non dico mai ai tifosi come dovrebbero comportarsi", ha detto il 30enne centrocampista. Pensa che possano controllarsi e sapere come vanno queste partite. “Quindi abbiamo piena fiducia in tutti che la partita possa andare avanti senza problemi”.