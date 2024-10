Andrea Capone: malore fatale, ma si indaga per omissione di soccorso

Le autorità stanno approfondendo le circostanze che hanno portato alla morte di Capone , indagando se vi siano stati segnali di un malore trascurati. Durante l’ autopsia , che è durata oltre tre ore , il cuore dell’ex calciatore è stato espiantato per ulteriori accertamenti, poiché era apparso ingrossato . Al momento, l'inchiesta non ha iscritti nel registro degli indagati, ma si attendono gli esiti degli esami tossicologici e istologici , previsti nelle prossime settimane. Solo con queste analisi sarà possibile chiarire definitivamente le cause della morte.

Le ipotesi

Nella notte precedente al ritrovamento del corpo, Capone aveva partecipato a una festa e successivamente aveva trascorso la serata in un locale con amici. Non riuscendo a trovare le chiavi di casa, gli era stato offerto di pernottare nella suite dell’hotel. Le telecamere dell’albergo mostrano gli amici che lo accompagnano nella stanza prima di andare via. Non è ancora chiaro se Capone sia deceduto a causa di un malore improvviso o se la sua morte sia stata causata da una caduta dalle scale della suite.