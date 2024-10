Cagliari, arrivano buone notizie per la Juventus: Pavoletti ha recuperato

Il Cagliari e Nicola sorridono: Leonardo Pavoletti ha recupero dall’infortunio

Mancano solamente quattro giorni al match che il Cagliari affronterà in casa della Juventus per la 7ª giornata di Serie A. L'allenatore dei Casteddu sta perciò studiando la migliore formazione da schierare in campo contro i bianconeri, in una gara che sarà tutta da vivere. Per l'occasione, resteranno out Lapadula (per un problema muscolare accusato contro il Parma) e Wieteska (per una distrazione agli adduttori della coscia sinistra), ma nel mentre sono arrivate anche buone notizie. Matteo Prati si è allenato in gruppo e anche Leonardo Pavoletti ha smaltito il problema al piede che lo ha tenuto fermo ai box.