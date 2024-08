Innovazione nel calcio moderno: il Chievoverona lancia una nuova app

App ChievoVerona, un'esperienza unica per i tifosi

L'Official App del ChievoVerona è stata pensata per offrire un'esperienza unica prima, durante e dopo il match. Grazie a foto, video-gallery, interviste esclusive, news ed aggiornamenti in tempo reale, i tifosi possono rimanere sempre connessi con il loro club del cuore. Le notifiche attive garantiscono di non perdere mai un momento importante della stagione. Il progetto è stato realizzato con il supporto di soci e main sponsor come Vitanuova e Phoenix Group ed ha come obiettivo quello di rivoluzionare il rapporto con i fan, offrendo loro servizi esclusivi. Un altro passo verso la normalità dunque per il club di Sergio Pellissier. Un club che stava toccando il fondo soltanto pochi mesi fa e che adesso è pronto a ripartire dalla Serie D.